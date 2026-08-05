हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां शुरू
भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज की है। सोरों गेट कार्यालय पर हुई कार्यशाला में पूनम बजाज ने नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने इसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में कई नेताओं की उपस्थिति रही।
भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को सोरों गेट स्थित कार्यालय पर जिला कार्यशाला भी हुई। मुख्य अतिथि पूनम बजाज ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान और अधिक प्रभावशाली बनेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस मौके पर गौरीशंकर शर्मा, महेंद्र राना, अनिल पुंढीर, शिवकुमार भारद्वाज, महेंद्र बघेल, संजय सोलंकी, राजवीर सिंह भल्ला, शरद गुप्ता, डा. बीडी राना, केपी सिंह, रविंद्र ब्रह्मचारी, सुरेश माहेश्वरी, प्रदीप वर्मा, सांत्वना पाराशर, दिनकर राव चतुर्वेदी आदि मौजूद थे।
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