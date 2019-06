इंजीनियर से उठक-बैठक करवाने वाले BJD विधायक गिरफ्तार, देखें वायरल वीडियो

ओडिशा पुलिस ने बीजू जनता दल (बीजद) के नवनिर्वाचित विधायक सरोज कुमार मेहर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के एक कनिष्ठ अभियंता को सरेआम उठक-बैठक करने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया। यह घटना इस महीने की शुरुआत में सामने आई जब इसका एक कथित वीडियो वायरल हो गया था जिसमें विधायक पीडब्ल्यूडी अभियंता से सरेआम उठक-बैठक करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं।

यह घटना पांच जून को पटनागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश फैलने के बाद बोलांगीर के कलेक्टर अरिंदम दकुआ ने आरोपों की पुष्टि के लिए उप-कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि घटिया सड़क निर्माण कार्य के चलते पटनागढ़ विधायक ने जयकांत साबर को सरेआम “सजा” दी और प्रभारी इंजीनियर को उन्हें थप्पर मारने को भी कहा।

ये है वो वीडियो जिसमें विधायक सरोज इंजीनियर से उठक-बैठक करवाते दिख रहे हैं।

#WATCH Odisha: Saroj Kumar Meher, BJD MLA from Patnagarh forces a PWD engineer to do sit ups in public in Belpada, Bolangir. (5.6.19) pic.twitter.com/ZYYmKoY5bh