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बीआईटी सिंदरी को पांच साल के लिए मिला स्वायत्त दर्जा

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीआईटी सिंदरी को 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। यह निर्णय यूजीसी की बैठक में लिया गया और इससे संस्थान को शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसके माध्यम से सिलेबस अपडेट करने, परीक्षा आयोजन एवं सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार प्राप्त होंगे।

बीआईटी सिंदरी को पांच साल के लिए मिला स्वायत्त दर्जा

बीआईटी सिंदरी में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं व अभिभावकों के साथ ही धनबाद के लिए अच्छी खबर है। बीआईटी सिदंरी को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्ष के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यूजीसी ने बीआईटी सिंदरी के स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया है। यूजीसी के निर्देशानुसार झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को 30 दिनों के अंदर ऑटोनॉमस (स्वायत्त) पत्र जारी करना होगा।

यूजीसी बैठक में स्वायत्तता की स्वीकृति

पिछले 6 जुलाई को हुई यूजीसी बैठक में स्वायत्त कॉलेजों पर स्थायी समिति की अनुशंसा के आधार पर बीआईटी सिंदरी को स्वायत्त दर्जा देने की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति यूजीसी (कॉन्फेरमेंट ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस अपॉन कॉलेजेज एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन ऑटोनॉमस कॉलेजेज) रेगुलेशंस 2023 के क्लॉज 7.4 के तहत दी गई है। स्वायत्त कॉलेज को यूजीसी के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। स्वायत्तता की अवधि पूरी होने से कम से कम तीन महीने पहले कॉलेज को स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए यूजीसी में आवेदन करना होगा।

शैक्षणिक स्वतंत्रता का महत्व

संस्थान के पास शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी : निदेशक

बीआईटी के निदेशक प्रो. पंकज राय ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अब संस्थान के पास शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी। समय-समय पर सिलेबस अपडेट करने के साथ ही संस्थान के स्तर पर परीक्षा का आयोजन होगा। सर्टिफिकेट जारी करने समेत अन्य अधिकार मिलेंगे। शोध एवं नवाचार के बेहतर अवसर तथा उद्यमिता और उभरते कौशल को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

बीआईटी सिंदरी को कब स्वायत्त दर्जा मिला?
बीआईटी सिंदरी को 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है।
Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


विशेषज्ञता
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