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पानी से आर्सेनिक निकालने को साहिबगंज के स्कूलों में लगाए फील्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में बीआईटी मेसरा की टीम ने साहिबगंज के 9 स्कूलों में आर्सेनिक निष्कासन फील्टर स्थापित किए हैं, जिससे 3000 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सुधार हुआ है। यह पहल खतरनाक पानी को सुरक्षित बनाने के लिए की गई है। संबंधित डीन और शोधकर्ताओं ने प्रभावित क्षेत्रों में इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया।

पानी से आर्सेनिक निकालने को साहिबगंज के स्कूलों में लगाए फील्टर

रांची, वरीय संवाददाता। साहिबगंज के स्कूलों में बीआईटी मेसरा की टीम ने पांच स्तरीय आर्सेनिक निष्कासन फील्टर स्थापित किए। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पानी अब सुरक्षित हो चुका है। बीआईटी प्रबंधन ने कहा कि साहिबगंज के 9 स्कूलों में अध्ययनरत 3,000 से अधिक विद्यार्थियों की जिंदरी पूरी तरह बदल चुकी है। राजकीय मध्य विद्यालय फुदकीपुर, स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय श्रीधर, यूएमएस सरपंच टोला, एमएस किशन प्रसाद, यूपीजी राजकीय मध्य विद्यालय समदा, यूपीजी पीएस शांतिनगर घोघी, यूएचएस श्रीरामचौकी, पीएम श्री नगरपालिका कन्या विद्यालय तथा एक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आर्सेनिक निष्कासन फील्टर स्थापित किए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग के एसोसिएट डीन डॉ कीर्ति अभिषेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के डॉ विशाल एच शाह व शोधार्थी आकाश ने एक पूर्व छात्र के सहयोग से जिले के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इन ब्लू फील्टरों को स्थापित किया।

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