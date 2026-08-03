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‘मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा एआई’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), लालपुर परिसर में सोमवार से मानसिक स्वास्थ्य के आकलन हेतु AI पर एक सप्ताह की कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्याख्यान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में AI के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ राजू पोद्दार ने किया।

‘मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा एआई’

रांची, विशेष संवाददाता। बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), लालपुर परिसर के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की ओर सोमवार से मानसिक स्वास्थ्य के आकलन, स्क्रीनिंग और सहायता प्रणालियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विषय पर एक सप्ताह की कार्यशाला की शुरुआत हुई। 7 अगस्त तक चलनेवाली इस कार्यशाला का उद्देश्य विशेषज्ञ व्याख्यानों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन बीआईटी मेसरा के डीन (अनुसंधान एवं नवाचार) डॉ राजू पोद्दार ने किया। कार्यक्रम में कार्यशाला की संयोजक डॉ अमृता सरकार, बीआईटी मेसरा लालपुर इकाई के निदेशक डॉ विजय झा और डॉ अमृता प्रियम भी उपस्थित थीं।

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वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के समाधान में एआई की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों से तकनीक का नैतिक व जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

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