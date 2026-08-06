स्कूलों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान
बिशप मण्डल इंटर कॉलेज में टीटनेस-डिप्थीरिया टीकाकरण को गति देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन ने बताया कि यह बैठक बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण को सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए थी।
टिटनेस-डिप्थीरिया टीकाकरण को गति देने के लिए बुधवार को बिशप मण्डल इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन ने बैठक की। बैठक का उद्देश्य विद्यालयों के माध्यम से पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय को मजबूत बनाना था। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन ने बताया कि टीडी टीका बच्चों और किशोरों को टेटनस एवं डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 और 16 वर्ष की आयु में टीडी की बूस्टर खुराक दी जाती है।
जिन बच्चों का टीकाकरण किसी कारणवश छूट गया है, उन्हें विद्यालय आधारित विशेष सत्रों के माध्यम से टीका लगाया जाएगा।
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