एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही मोदी भारत के लिए रवाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के समापन के बाद शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हो गए। इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संपर्क और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्त्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की।

मोदी ने बृहस्पतिवार को शिखर वार्ता से इतर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

