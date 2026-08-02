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सड़क हादसे में बिसौली के विधायक सहित चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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वजीरगंज के बनकोटा गांव में एक सड़क हादसे में बिसौली विधायक आशुतोष मौर्या घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब विधायक रविदास जयंती शोभायात्रा में शामिल होने जा रहे थे। टक्कर में विधायक, उनके चालक, गनर और कैशियर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सड़क हादसे में बिसौली के विधायक सहित चार घायल
सड़क हादसे में बिसौली के विधायक सहित चार घायल

वजीरगंज। वजीरगंज इलाके में बनकोटा गांव के पास हुए सड़क हादसे में बिसौली विधायक आशुतोष मौर्या समेत चार लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब विधायक रविदास जयंती शोभायात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बदायूं से बगरैन जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी की सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में विधायक आशुतोष मौर्या, उनके चालक, गनर और कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर अरविंद मिश्रा घायल हो गए।टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत बिसौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ।

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