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राज्य कराटे चैंपियनशिप में बिरला ओपन के छात्रों ने जीते छह मेडल

By Hindustan | Bureau
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फ़ोटो बंशीधर नगर एक: विजेता छात्र-छात्राएं बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल सिरियाटोंगर के छात्रों ने झारखंड शोटोकान स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आ

राज्य कराटे चैंपियनशिप में बिरला ओपन के छात्रों ने जीते छह मेडल

श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल सिरियाटोंगर के छात्रों ने झारखंड शोटोकान स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड राज्य कराटे चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। यह चैंपियनशिप 2 अगस्त को जिला स्कूल मेदिनीनगर में आयोजित किया गया था। विद्यालय के कुल 6 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उनमें 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर अनुशासन, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का परिचय दिया। विजेताओं में कक्षा चार के 20 किग्रा वर्ग में अगस्त्य राज, कक्षा पांच की 67 किग्रा वर्ग में निधि कुमारी पांडेय व कक्षा तीन की 27 किग्रा वर्ग में आकांक्षा सिंह ने रजत पदक जीते।

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वहीं कक्षा तीन के 20 किग्रा वर्ग में प्रज्ञान शुक्ला, कक्षा पांच की 33 किग्रा वर्ग में नायरा कुमारी और कक्षा पांच की 32 किग्रा वर्ग में राव्या कुमारी ने कांस्य पदक जीते। यह चैंपियनशिप झारखंड शोटोकान स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। यह शोटोकान स्टाइल ऑफ क्लासिकल मार्शल आर्ट्स फेडरेशन इंडिया से संबद्ध है। साथ ही वर्ल्ड कराटे फेडरेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ने कहा की बिरला ओपन माइंड्स के छात्रों ने खेल के मैदान में जो अनुशासन और उत्कृष्टता दिखाई है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । निदेशक मनीष कुमार सिंह ने कहा कि हमारे छात्र केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सभी पदक विजेताओं, उनके अभिभावकों और कोच विकास कुमार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सह-निदेशक युवराज सिंह ने कहा कि खेल बच्चों में आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी हर क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सभी विजेताओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

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