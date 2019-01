सेना ने चीन, पाक सीमाओं पर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला: बिपिन रावत

थल सेना प्रमुख बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बेहतर तरीके से स्थिति को संभाला है और चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

भाषा के अनुसार, रावत ने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर में शांति के लिए हम केवल समन्वयक हैं।'

Army Chief Gen Bipin Rawat in Delhi: I have noticed that there is a kind of disunity among some of our veterans. I think they need to be united. Our veterans are a very strong community which is required to support the mainstream, they can do that if they unite & remain united. pic.twitter.com/5hEg5KMAvq