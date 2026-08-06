प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया
भागलपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बिपिन बिहारी यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर 7-8 अगस्त को होने वाले प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक करने और आपराधिक पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया।
भागलपुर । जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बिपिन बिहारी यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर 7-8 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर की ओर आकृष्ट कराया। साथ ही नवनिर्युक्त प्रखंड अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक करने और नवनियुक्त नेताओं पर आपराधिक पृष्ठभूमि और गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। साथ वर्तमान समय में प्रदेश व जिला में पार्टी की राजनीति गतिविधियों की जानकारी दी।
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