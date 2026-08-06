Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बिपिन बिहारी यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर 7-8 अगस्त को होने वाले प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक करने और आपराधिक पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया।

प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया

भागलपुर । जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बिपिन बिहारी यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर 7-8 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर की ओर आकृष्ट कराया। साथ ही नवनिर्युक्त प्रखंड अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक करने और नवनियुक्त नेताओं पर आपराधिक पृष्ठभूमि और गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। साथ वर्तमान समय में प्रदेश व जिला में पार्टी की राजनीति गतिविधियों की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rahul Gandhi Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।