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कृषि विवि : जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शोध कार्यों की हुई समीक्षा

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मोदीपुरम के कृषि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की समीक्षा बैठक में कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने 8 पेटेंट और 58 प्रकाशित शोध पत्रों की उपलब्धियों को उजागर किया। महाविद्यालय में 5.7 करोड़ रुपये की 6 अनुसंधान परियोजनाएं संचालित हैं। उन्होंने ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया।

कृषि विवि : जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शोध कार्यों की हुई समीक्षा

मोदीपुरम। कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों के शोध कार्यों की समीक्षा बैठक के क्रम में गुरुवार को जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की गई। अध्यक्षता कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने की। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. रविंद्र कुमार ने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिक अब तक आठ पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं। चालू वर्ष में महाविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 58 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 15 शोध पत्र छह से अधिक इंपेक्ट फैक्टर वाले प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में 5.7 करोड़ रुपये की छह शोध परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि 27 नई परियोजनाएं विभिन्न वित्तपोषण संस्थाओं को स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं।कुलपति

डॉ. त्रिवेणी दत्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। कुलपति ने जीन एडिटिंग से जुड़े शोध कार्यों को गति देने पर बल दिया। उन्होंने नैनो पार्टिकल आधारित शोधों का अधिक से अधिक व्यवसायीकरण करने पर जोर दिया। इस मौके पर निदेशक शोध डॉ. कमल खिलाड़ी, कुलसचिव डॉ. वीपी सिंह, स्नातकोत्तर अधिष्ठाता डॉ. डीके सिंह, डॉ. आरएस सेंगर, डॉ. पुष्पेंद्र ढाका, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. पुरुषोत्तम, डॉ. विपिन कुमार आदि रहे।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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