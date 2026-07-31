कृषि विवि : जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शोध कार्यों की हुई समीक्षा
मोदीपुरम के कृषि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की समीक्षा बैठक में कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने 8 पेटेंट और 58 प्रकाशित शोध पत्रों की उपलब्धियों को उजागर किया। महाविद्यालय में 5.7 करोड़ रुपये की 6 अनुसंधान परियोजनाएं संचालित हैं। उन्होंने ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया।
मोदीपुरम। कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों के शोध कार्यों की समीक्षा बैठक के क्रम में गुरुवार को जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की गई। अध्यक्षता कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने की। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. रविंद्र कुमार ने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिक अब तक आठ पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं। चालू वर्ष में महाविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 58 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 15 शोध पत्र छह से अधिक इंपेक्ट फैक्टर वाले प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में 5.7 करोड़ रुपये की छह शोध परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि 27 नई परियोजनाएं विभिन्न वित्तपोषण संस्थाओं को स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं।कुलपति
डॉ. त्रिवेणी दत्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। कुलपति ने जीन एडिटिंग से जुड़े शोध कार्यों को गति देने पर बल दिया। उन्होंने नैनो पार्टिकल आधारित शोधों का अधिक से अधिक व्यवसायीकरण करने पर जोर दिया। इस मौके पर निदेशक शोध डॉ. कमल खिलाड़ी, कुलसचिव डॉ. वीपी सिंह, स्नातकोत्तर अधिष्ठाता डॉ. डीके सिंह, डॉ. आरएस सेंगर, डॉ. पुष्पेंद्र ढाका, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. पुरुषोत्तम, डॉ. विपिन कुमार आदि रहे।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
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राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
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