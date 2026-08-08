बच्चों को बायो गैस के बारे में बताया
कुंवर भाकुनी, सोमेश्वर में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बायोगैस क्रियाकलाप मानक लेखन का आयोजन किया गया। विद्यालय मेंटर डॉ. दीपेश कुमार टम्टा ने बायोगैस की जानकारी प्रदान की। प्रतियोगिता में कल्पना पहले, अवंतिका चंद्रा दूसरे और साक्षी नयाल तथा कात्यानी चंद्रा तीसरे स्थान पर रहीं।
कुंवर भाकुनी, सोमेश्वर। शहीद महिमन सिंह नयाल राइंका भगतोला में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बायोगैस क्रियाकलाप मानक लेखन हुआ। विद्यालय मेंटर डॉ. दीपेश कुमार टम्टा ने बायोगैस से संबंधित जानकारियां दी। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही कल्पना, दूसरी अवंतिका चंद्रा, तीसरी साक्षी नयाल और कात्यानी चंद्रा को पुरस्कृत किया गया। यहां प्रधानाचार्य नीरज कुमार वर्मा, नीमा बोरा, राकेश मिश्रा, कुंदन सिंह बोरा आदि रहे।
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