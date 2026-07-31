10 अगस्त तक पूरी होगी एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी
बिलग्राम, संवाददाता। एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू कर दिया गया है। सीजीएम (एलपीजी), यूपीएसओ-1 के नि
बिलग्राम, संवाददाता। एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू कर दिया गया है। सीजीएम (एलपीजी), यूपीएसओ-1 के निर्देश पर सभी गैस वितरकों को 10 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी कराने के निर्देश हैं। प्रत्येक गैस एजेंसी अतिरिक्त जनशक्ति लगाकर अभियान चलाएगी। गैस सिलेंडर की हर डिलीवरी के दौरान उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी की जाएगी। डिलीवरी से पहले उपभोक्ताओं से संपर्क कर एसवी होल्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। अधिकारियों ने गैस वितरकों को राेज समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बिलग्राम स्थित मां इंद्रा इंडेन गैस एजेंसी के संचालक प्रमोद गुप्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अवश्य करा लें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें