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10 अगस्त तक पूरी होगी एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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बिलग्राम, संवाददाता। एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू कर दिया गया है। सीजीएम (एलपीजी), यूपीएसओ-1 के नि

10 अगस्त तक पूरी होगी एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी

बिलग्राम, संवाददाता। एलपीजी उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू कर दिया गया है। सीजीएम (एलपीजी), यूपीएसओ-1 के निर्देश पर सभी गैस वितरकों को 10 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी कराने के निर्देश हैं। प्रत्येक गैस एजेंसी अतिरिक्त जनशक्ति लगाकर अभियान चलाएगी। गैस सिलेंडर की हर डिलीवरी के दौरान उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक ई-केवाईसी की जाएगी। डिलीवरी से पहले उपभोक्ताओं से संपर्क कर एसवी होल्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। अधिकारियों ने गैस वितरकों को राेज समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बिलग्राम स्थित मां इंद्रा इंडेन गैस एजेंसी के संचालक प्रमोद गुप्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अवश्य करा लें।

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