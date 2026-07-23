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अनुदानित इंटर कॉलेज और हाईस्कूलों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में अनुदानित इंटर कॉलेज और हाईस्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव के निर्देश से यह प्रणाली शुरू की जा रही है, जिससे शिक्षकों और कर्मियों को हाजिरी बनानी होगी। 600 से अधिक कॉलेजों के बीच अनुदान वितरण का क्रम भी तय किया गया है।

अनुदानित इंटर कॉलेज और हाईस्कूलों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अनुदानित इंटर कॉलेज और हाईस्कूलों में भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही अनुदानित इंटर कॉलेजों-स्कूलों को अनुदान मिलेगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इसको लेकर निर्देश दिया है। शिक्षकों के साथ कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह सख्ती की गई है। अनुदान वितरण भी विभाग के दिए फार्मूले पर होगा。

ये भी पढ़ें:अनुदानित विद्यालयों में अनुदान का वितरण समानुपातिक होगा

अनुदान वितरण की प्रक्रिया

सूबे में 600 से अधिक अनुदानित इंटर कॉलेज और स्कूल हैं। अनुदान वितरण को लेकर शिक्षकों-कर्मियों का पद का क्रम भी तय किया गया है। इसमें पहले प्रधानाध्यापक, फिर शिक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन-कंप्यूटर सहायक को रखा गया है। इसके बाद केयर टेकर-ऑफिस अटेंडेंट होंगे। इसमें एक नंबर पर आने वाले का अनुदान दूसरे नंबर से अधिक होगा। इसी तरह बाकी को भी क्रम अनुसार अनुदान मिलेगा。

कॉलेजों में विवाद

जिले के कई अनुदानित कॉलेज में कमेटी का विवाद चल रहा है। कहीं कॉलेज में गठित कमेटी भंग हो गई है तो कई जगह प्राचार्य और अध्यक्ष के बीच विवाद चल रहा है। जिले के कई अनुदानित कॉलेज ऐसे भी हैं, जहां जांच को लेकर अनुदान रुका हुआ है। इसे लेकर दोबारा इन कॉलेजों की जांच कराई जा रही है।

सामान्य प्रश्न

बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली कब लागू की जाएगी?
बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी।

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