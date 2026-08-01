Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ई-वीवी पर बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

मंडरो में, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए नया निर्देश जारी किया है। मेडिकल आधार पर छूट नहीं मिलेगी और ओटीपी आधारित जियो फेंसिंग उपस्थिति की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

ई-वीवी पर बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

मंडरो।स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल मेडिकल आधार बताकर बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट नहीं मिलेगी।जारी निर्देश के अनुसार जिन शिक्षकों या कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है उनके लिए ओटीपी आधारित जियो फेन्स्ड उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।इसके लिए पहले विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक पंजीकरण का प्रयास किया जाएगा। सफलता नहीं मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजेंगे।राज्य

स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर विद्यालय परिसर से ही लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी।विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जेसीईआरटी,डी आई इ टी,बीआरसी,जिला कार्यालय एवं निदेशालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों का विवरण ई-विद्यावाहिनी में अद्यतन कराया जाए,ताकि उनकी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज हो सके।विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।