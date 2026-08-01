ई-वीवी पर बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
मंडरो में, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए नया निर्देश जारी किया है। मेडिकल आधार पर छूट नहीं मिलेगी और ओटीपी आधारित जियो फेंसिंग उपस्थिति की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मंडरो।स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल मेडिकल आधार बताकर बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट नहीं मिलेगी।जारी निर्देश के अनुसार जिन शिक्षकों या कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है उनके लिए ओटीपी आधारित जियो फेन्स्ड उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।इसके लिए पहले विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक पंजीकरण का प्रयास किया जाएगा। सफलता नहीं मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजेंगे।राज्य
स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर विद्यालय परिसर से ही लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी।विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जेसीईआरटी,डी आई इ टी,बीआरसी,जिला कार्यालय एवं निदेशालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों का विवरण ई-विद्यावाहिनी में अद्यतन कराया जाए,ताकि उनकी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज हो सके।विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
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