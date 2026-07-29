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सामूहिक विवाह में बायोमैट्रिक से लगेगी वर-वधू की हाजिरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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- आधार में फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं हुआ तो सत्यापन में आ सकती है दिक्कत- समाज कल्याण विभाग ने आवेदकों से जल्द आधार अपडेट कराने की अपील कीकन्नौज। मुख्यमं

सामूहिक विवाह में बायोमैट्रिक से लगेगी वर-वधू की हाजिरी

कन्नौज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब वर-वधू की उपस्थिति बायोमैट्रिक के माध्यम से दर्ज की जाएगी। विवाह कार्यक्रम के दौरान सत्यापन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने योजना के आवेदकों को वर और वधू दोनों के आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। आधार में दर्ज फिंगरप्रिंट पुराना या अमान्य होने की स्थिति में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने में दिक्कत हो सकती है। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले वर-वधू की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

इसके लिए आधार में दर्ज बायोमैट्रिक डेटा का अपडेट होना जरूरी है। विभाग ने योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवारों से कहा है कि विवाह कार्यक्रम से पहले वर और वधू के आधार की स्थिति जांच लें। यदि लंबे समय से बायोमैट्रिक अपडेट नहीं कराया गया है या फिंगरप्रिंट के सत्यापन में समस्या आ रही है तो नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करा लें। ऐसा नहीं होने पर विवाह स्थल पर बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान तकनीकी समस्या आ सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह कराया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि जिन परिवारों ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए योजना में आवेदन किया है, वे वर-वधू दोनों के आधार में बायोमैट्रिक अपडेट समय से करा लें। इससे सामूहिक विवाह के दिन बायोमैट्रिक उपस्थिति और सत्यापन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी।

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