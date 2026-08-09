Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले के 11 प्रखंडों में विकसित होंगे बायोडायवर्सिटी पार्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

हिन्दुस्तान विशेष 11 अंचलाधिकारियों को जिला प्रशासन ने जारी किया पत्र पांच-पांच एकड़ जमीन

जिले के 11 प्रखंडों में विकसित होंगे बायोडायवर्सिटी पार्क

भागलपुर, वरीय संवाददाता। गंगा किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जिले के 11 अंचलों को गंगा किनारे कम से कम पांच-पांच एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर उसका भू-हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अंचल अधिकारियों को सोमवार तक की समय-सीमा दी गई है। जिला राजस्व शाखा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए गंगा किनारे उपलब्ध उपयुक्त सरकारी भूमि का सीमांकन कराया जाएगा। पीरपैंती, कहलगांव, सबौर, जगदीशपुर, नाथनगर, सुलतानगंज, गोपालपुर, इस्माईलपुर, खरीक, बिहपुर और नारायणपुर अंचल के अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया

चिह्नित भूमि का भू-हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासन ने इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह पूरी कवायद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तहत नदी पुनर्जीवन समिति (आरआरसी की 10वीं बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी भागलपुर के पत्र के बाद जिला राजस्व शाखा ने सभी संबंधित अंचलों को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

स्थानीय पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने की कवायद

वन प्रमंडल पदाधिकारी आशुतोष राज के अनुसार बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता पार्क) एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र है जो स्थानीय पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया जाता है। भागलपुर जिले के सभी 11 प्रखंडों में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जाएंगे। डीएम ने कहा है कि एक जगह पर 50 एकड़ भूमि मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में जिले के अलग-अलग अंचलों में गंगा किनारे पांच-पांच एकड़ जमीन को चिह्नित किया जाए। माना जा रहा है कि गंगा के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में पार्क विकसित करना अधिक उपयोगी होगा। पार्क में क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानीय प्रजातियों के पौधों को संरक्षित और विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को स्थानीय वनस्पतियों के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जमीन चिह्नित होने और रिपोर्ट मिलने के बाद पार्क विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि इन पार्कों से पर्यावरण संरक्षण के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थानीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की प्रक्रिया कब शुरू की गई?
बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की प्रक्रिया जिल प्रशासन द्वारा गंगा किनारे जमीन की तलाश के साथ शुरू की गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganga River Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।