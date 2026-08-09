जिले के 11 प्रखंडों में विकसित होंगे बायोडायवर्सिटी पार्क

हिन्दुस्तान विशेष 11 अंचलाधिकारियों को जिला प्रशासन ने जारी किया पत्र पांच-पांच एकड़ जमीन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। गंगा किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जिले के 11 अंचलों को गंगा किनारे कम से कम पांच-पांच एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर उसका भू-हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अंचल अधिकारियों को सोमवार तक की समय-सीमा दी गई है। जिला राजस्व शाखा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए गंगा किनारे उपलब्ध उपयुक्त सरकारी भूमि का सीमांकन कराया जाएगा। पीरपैंती, कहलगांव, सबौर, जगदीशपुर, नाथनगर, सुलतानगंज, गोपालपुर, इस्माईलपुर, खरीक, बिहपुर और नारायणपुर अंचल के अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया चिह्नित भूमि का भू-हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासन ने इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह पूरी कवायद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तहत नदी पुनर्जीवन समिति (आरआरसी की 10वीं बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी भागलपुर के पत्र के बाद जिला राजस्व शाखा ने सभी संबंधित अंचलों को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

स्थानीय पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने की कवायद वन प्रमंडल पदाधिकारी आशुतोष राज के अनुसार बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता पार्क) एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र है जो स्थानीय पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया जाता है। भागलपुर जिले के सभी 11 प्रखंडों में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जाएंगे। डीएम ने कहा है कि एक जगह पर 50 एकड़ भूमि मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में जिले के अलग-अलग अंचलों में गंगा किनारे पांच-पांच एकड़ जमीन को चिह्नित किया जाए। माना जा रहा है कि गंगा के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में पार्क विकसित करना अधिक उपयोगी होगा। पार्क में क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानीय प्रजातियों के पौधों को संरक्षित और विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को स्थानीय वनस्पतियों के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जमीन चिह्नित होने और रिपोर्ट मिलने के बाद पार्क विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि इन पार्कों से पर्यावरण संरक्षण के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थानीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।