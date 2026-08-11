गौशालाओं से किया जाएगा बॉयो गैस का उत्पादन
- बीपीसीएल बलरामपुर में प्लांट लगाएगा लखनऊ, प्रमुख संवाददाता गौशालाओं में गोबर व
गौशालाओं में गोबर व कृषि अवशेष से बॉयो गैस उत्पादन किए जाने की पहल शुरू की जा रही है। बलरामपुर के तुलसीपुर की गौशाला में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) का प्लांट लगाने में रूचि दिखाई है। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बीपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की।बीपीसीएल के हेड-कार्यनीति गैस हेमंत पाटिल व प्रादेशिक प्रबंधन प्रताप सिंह विसेन के साथ गोसेवा आयोग के अध्यक्ष ने गौशालाओं से जैव ऊर्जा उत्पादन किए जाने पर चर्चा की। बलरामपुर के तुलसीपुर में सीबीजी प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे परिणाम बेहतर होने पर इसका विस्तार किया जाएगा।
बलरामपुर के तुलसीपुर में बॉयो गैस के उत्पादन से एक हजार परिवारों को पाइप के माध्यम से बायो गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
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