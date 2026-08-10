विधायक ने सागर हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। पटौदी की विधायक बिमला चौधरी ने सागर हत्याकांड को लेकर फर्रुखनगर के गांव कारौला में आयोजित पंचायत में पुलिस कार्रवाई पर

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। पटौदी की विधायक बिमला चौधरी ने सागर हत्याकांड को लेकर फर्रुखनगर के गांव कारौला में आयोजित पंचायत में पुलिस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मौके पर मौजूद थाना फर्रुखनगर के प्रभारी से जवाब तलब किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने पंचायत की वीडियो डालते हुए बताया कि वे किसी कार्यवश बाहर थी। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पंचायत में शामिल होने पहुंचीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत जो फैसला लेगी, उन्हें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में की गई कार्रवाई पर पुलिस की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि समय रहते यदि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती तो आज सागर जिंदा होता। उन्होंने मौके पर मौजूद थाना फर्रुखनगर के प्रभारी से जवाब तलब किया कि क्या जब किसी की मौत हो जाएगी, तब कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी जवाबदेवी थाना प्रभारी की बनती है। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर पंचायत में थाना प्रभारी से जवाब तलब किया।

पुलिस की लापरवाही विधायक ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने मारपीट की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर दर्ज करवाई थी। कंट्रोल रूम से एक पीसीआर भी मौके पर गई थी तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसका भरपाई कौन करेगा? उन्होंने थाना प्रभारी को चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पुलिस की लापरवाही से सागर की मौत हुई है। कल किसी और पर इस तरह का हमला हो सकता है। विधायक ने हाथ जोड़कर पंचायत में कहा कि वह भी उनके परिवार की सदस्य हैं। वे हर समय उनके साथ खड़ी रहेंगी.

चाकू मारकर हुई थी सागर की हत्या फर्रुखनगर के गांव कारोला में 27 वर्षीय सागर की हत्या चाकू मारकर की गई थी। सीन ऑफ क्राइम को घटनास्थल से गोली चलने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी मौत चाकू लगने से होना पता चला है। मृतक के शरीर पर गोली के निशान नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने यह जानकारी रविवार को पत्रकारों को दी।

क्या है मामला गत छह अगस्त को कारोला गांव के सागर की हत्या हो गई थी। इसके विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने पटौदी-कुलाना मार्ग को गांव खंडेवला के समीप करीब पांच घंटे तक जाम रखा था। गत तीन अगस्त को गांव के ही मछेंद्र पहलवान के बेटे मुन्ना और उसके साथियों की सागर के छोटे भाई शंकर के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने सागर के घर पर हमला करके परिजनों से मारपीट की थी। इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बेंगलुरु में रहने वाले सागर को जब भाई ने इस बात की जानकारी दी तो उसने मुन्ना को फोन करके विरोध जताया था। दोनों की तीखी बहस हुई थी। गुरुवार दोपहर को सागर बेंगलुरु से गांव कारौला स्थित घर पहुंचा था। उसने बैग नीचे रखा ही था कि मुन्ना अपने साथियों के साथ उसके घर पर पहुंच गया था। उसने सागर पर हमला कर दिया था। इस हमले में घायल सागर को परिजनों ने अस्पताल में दाखिल करवाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।