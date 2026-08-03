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लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को दी मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को दी मंजूरी-----------------------------------हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक-सुप्रीम कोर्ट में अब मुख्य...

लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को दी मंजूरी

लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को दी मंजूरी---------------------------------- -हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक

-सुप्रीम कोर्ट में अब मुख्य न्यायाधीश समेत 38 न्यायाधीश होंगे

-हंगामे के चलते सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

विधेयक का पारित होना

लोकसभा ने सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सर्वोच्च अदालत और ज्यादा क्षमता से कार्य कर सकेगी। विधेयक पारित होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अध्यक्ष ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन की बैठक का समय

दो बार से स्थगन के बाद सदन की बैठक दो बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इसमें उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। इस दौरान कांग्रेस, द्रमुक व समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्य राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई व अन्य मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच कानून मंत्री के संक्षिप्त जबाब के बाद ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया।

विधेयक का उद्देश्य

कानून मंत्री मेघवाल ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य शीर्ष अदालत की कार्यक्षमता बढ़ाना और लंबित मामलों के दबाव को कम करने की दिशा में न्यायिक क्षमता को मजबूत करना है। विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। यह विधेयक 20 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक मई 2026 में जारी उस अध्यादेश की जगह लाएगा, जिसके जरिए न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, की गई थी।

लंबित मामलों की स्थिति

गौरतलब है कि एक जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92101 मामले लंबित थे। 2019 के बाद से अदालत लगभग अपनी पूरी स्वीकृत क्षमता के साथ काम कर रही है, लेकिन नए मामलों की संख्या लगातार निपटाए गए मामलों से अधिक बनी हुई है। ऐसे में स्वीकृत संख्या बढ़ाना एक वैधानिक उपाय माना जाता है, जिससे पीठों का गठन आसान हो सके और मामलों की सुनवाई की गति बढ़े। संसद को कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार है।

सरकार का लक्ष्य

सरकार के अनुसार अतिरिक्त चार जजों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को संविधान पीठों का गठन अधिक नियमित रूप से करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही नियमित अपीलों और अन्य मामलों की सुनवाई भी तेज हो सकेगी। इससे संवैधानिक महत्व के लंबे समय से लंबित मामलों और सामान्य अपीलों, दोनों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। विधेयक के वित्तीय प्रभाव का भी सरकार ने आकलन किया है। इस फैसले पर करीब 14.04 करोड़ रुपये का प्रारंभिक खर्च आएगा। इसमें 10.56 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय शामिल है, जो नए न्यायाधीशों, उनके स्टाफ और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर खर्च होगा। वहीं 3.47 करोड़ रुपये का एकमुश्त गैर-आवर्ती खर्च आधिकारिक बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा।

विधेयक पारित होने के बाद हंगामे के चलते सदन को दो बजकर 10 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

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अक्सर किए जाने वाले सवाल

इस विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है?
इस विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई है।
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