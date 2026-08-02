अलगाववाद छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में उतरे बिलाल लोन

श्रीनगर, एजेंसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता बिलाल गनी लोन ने रविवार को उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता रैली आयोजित कर मुख्यधारा की राजनीति में उतरने के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने अपने दिवंगत पिता अब्दुल गनी लोन की राजनीतिक विरासत पर भी दावा जताया। बिलाल लोन के इस कदम को लोन परिवार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे उनके छोटे भाई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। पिछले वर्ष जुलाई में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में बिलाल लोन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसकी अप्रासंगिकता के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया था।