अलगाववाद छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में उतरे बिलाल लोन
श्रीनगर में बिलाल गनी लोन ने हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रैली आयोजित कर मुख्यधारा की राजनीति में आने के संकेत दिए। उन्होंने अपने दिवंगत पिता की राजनीतिक विरासत का दावा किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह लोन परिवार में नए राजनीतिक मुकाबले की शुरुआत हो सकती है, खासकर उनके भाई सज्जाद गनी लोन के लिए।
श्रीनगर, एजेंसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता बिलाल गनी लोन ने रविवार को उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता रैली आयोजित कर मुख्यधारा की राजनीति में उतरने के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने अपने दिवंगत पिता अब्दुल गनी लोन की राजनीतिक विरासत पर भी दावा जताया। बिलाल लोन के इस कदम को लोन परिवार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे उनके छोटे भाई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। पिछले वर्ष जुलाई में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में बिलाल लोन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसकी अप्रासंगिकता के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया था।
कुपवाड़ा जिले के दर्द हरि गांव में आयोजित रविवार की रैली को अलगाववादी राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति की ओर उनके महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीनी परिस्थितियों में आए बदलावों को देखते हुए नई राजनीतिक भूमिका निभाने की जरूरत है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिलाल लोन के सक्रिय राजनीति में आने से हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र दो भाइयों के बीच राजनीतिक मुकाबले का केंद्र बन सकता है। दोनों ही अपने पिता अब्दुल गनी लोन की राजनीतिक और वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं।
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