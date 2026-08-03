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सीबीएसई क्लस्टर-3 बैडमिंटन चैंपियनशिप: द डीपीएस के खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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(युवा पेज)ड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता में विद्यालय के कक्षा

सीबीएसई क्लस्टर-3 बैडमिंटन चैंपियनशिप: द डीपीएस के खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक

बिक्रमगंज, निज संवाददाता। गयाजी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-3 बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिक्रमगंज के द डिवाइन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

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