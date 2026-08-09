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नीलगाय से टकराई बाइक, दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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गोसाईगंज में शनिवार रात को एक नीलगाय के सड़क पर आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रिंस अहमद की स्थिति नाजुक है और उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। उनका साथी नईम अहमद का इलाज सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

नीलगाय से टकराई बाइक, दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर
नीलगाय से टकराई बाइक, दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर

गोसाईगंज, (सुलतानपुर), संवाददाता। लखनऊ-बलिया राजमार्ग स्थित खरगपुर ढाबे के निकट शनिवार रात एक नीलगाय के अचानक सड़क पर आ जाने से बाइक सवार दो युवक हादसे का शिकार हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेव गांव के रहने वाले प्रिंस अहमद (30), जो मुन्ना के पुत्र हैं, और मोहम्मद नसीम अहमद के पुत्र नईम अहमद, शनिवार रात लगभग आठ बजे मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर शहर से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान गोसाईगंज थाना क्षेत्र में खरगपुर ढाबे के पास सड़क पर अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक की उससे भिड़ंत हो गई।

टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल महेश पांडेय मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचवाया। वहां चिकित्सकों ने प्रिंस अहमद की हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत लखनऊ रेफर करने का निर्णय लिया। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। दूसरे घायल नईम अहमद का इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में चल रहा है।

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