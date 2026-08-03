गोपीकांदर के गुम्मा मोड़ के पास हाइवा ने बाइक में मारी ठोकर,युवक की मौत
दुमका-साहिबगंज हाईवे पर गोपीकांदर थाना के गुम्मा मोड़ के पास एक हाइवा द्वारा बाइक सवार की धक्का से मौत हो गई। घटना शनिवार रात को हुई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है और शव को दुमका के पीजेएमसीएच में रखा गया है। पहचान के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा।
दुमका, प्रतिनिधि। दुमका-साहिबगंज हाइवे पर गोपीकांदर थाना अन्तर्गत गुम्मा मोड़ के पास एक हाइवा के धक्का से बाइक सवार की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को देर रात में हुई। घटना के बाद गश्ती दल की पुलिस ने युवक के शव को उठाकर दुमका के पीजेएमसीएच में रख दिया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी गोपीकांदर थाना प्रभारी को नहीं है,जबकि थाने के ही गश्ती दल की पुलिस ने शव को उठाकर दुमका के अस्पताल में पहुंचाया है। शव की पहचान नहीं होने की वजह से रविवार को पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अस्पताल के कर्मियों ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में सुरक्षित रख दिया है।
शव की पहचान होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि युवक बाइक में सवार था और कोयला लदे हाइवा ने बाइक में धक्का मारी है। इस घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें