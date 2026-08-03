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गोपीकांदर के गुम्मा मोड़ के पास हाइवा ने बाइक में मारी ठोकर,युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका-साहिबगंज हाईवे पर गोपीकांदर थाना के गुम्मा मोड़ के पास एक हाइवा द्वारा बाइक सवार की धक्का से मौत हो गई। घटना शनिवार रात को हुई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है और शव को दुमका के पीजेएमसीएच में रखा गया है। पहचान के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा।

गोपीकांदर के गुम्मा मोड़ के पास हाइवा ने बाइक में मारी ठोकर,युवक की मौत

दुमका, प्रतिनिधि। दुमका-साहिबगंज हाइवे पर गोपीकांदर थाना अन्तर्गत गुम्मा मोड़ के पास एक हाइवा के धक्का से बाइक सवार की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को देर रात में हुई। घटना के बाद गश्ती दल की पुलिस ने युवक के शव को उठाकर दुमका के पीजेएमसीएच में रख दिया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी गोपीकांदर थाना प्रभारी को नहीं है,जबकि थाने के ही गश्ती दल की पुलिस ने शव को उठाकर दुमका के अस्पताल में पहुंचाया है। शव की पहचान नहीं होने की वजह से रविवार को पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अस्पताल के कर्मियों ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में सुरक्षित रख दिया है।

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शव की पहचान होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि युवक बाइक में सवार था और कोयला लदे हाइवा ने बाइक में धक्का मारी है। इस घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

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