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हाईवे पर बाइक फिसलने से युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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मुरादाबाद जिले के गांव गनेशपुर निवासी अनिकेत बाइक से लौटते समय डिडौली क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गए। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे अनिकेत सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें चौधरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

हाईवे पर बाइक फिसलने से युवक घायल

जोया। मुरादाबाद जिले के गांव गनेशपुर निवासी अनिकेत शुक्रवार दोपहर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह डिडौली क्षेत्र में नीलीखेड़ी-ढकिया चमन गांव के पास हाईवे पर पहुंचे कि अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में अनिकेत सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए चौधरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना पर परिजन भी अस्पताल आ गए थे।

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