अररिया: बाइक दुघर्टनाग्रस्त होने से अधेड़ जख्मी

अररिया: बाइक दुघर्टनाग्रस्त होने से अधेड़ जख्मी
अररिया के गिदवास के पास एक बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल अररिया पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज जारी है। जख्मी व्यक्ति का नाम महेंद्र बताया गया है।
अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग स्थित गिदवास के समीप बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर जाने से बाइक सवार एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी बाइक सवार का इलाज किया जा रहा है। जख्मी बाइक सवार महेंद्र बताया जा रहा है।
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