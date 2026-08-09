बाइक चोरी मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार
गिरिडीह में बाइक चोरी के एक आरोपी को पचंबा थाना पुलिस ने जमुई जिले के सिमरा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी, लाला पासवान उर्फ लखन पासवान को उसके घर पर छापेमारी कर पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसे गिरिडीह में अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
गिरिडीह। बाइक चोरी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पचंबा थाना पुलिस ने बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के सिमरा गांव से गिरफ्तार किया है। पचंबा पुलिस ने आरोपी सिमरा गांव निवासी लाला पासवान उर्फ लखन पासवान पिता जहर पासवान को चंद्रमंडी थाना पुलिस के सहयोग से उसके घर में छापामारी कर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पचंबा पुलिस उसे लेकर गिरिडीह पहुंची और शनिवार को अदालत में प्रस्तुत की जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया। लाला पासवान की गिरफ्तारी पचंबा थाना कांड संख्या 26/2025 में हुई है। बता दें कि साल 2025 में पचंबा थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक लाला पासवान के घर से पुलिस ने बरामद किया था।
इस दौरान लाला पासवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इसी मामले में लाला पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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