पीड़ित ने बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया

पीड़ित ने बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया
झाझा में बाइक चोरों ने कई ग्रामीणों की बाइकों को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार एक ग्रामीण ने अपनी बाइक चोरी होने पर आरोपित को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। यह घटना सोमवार को गणेशी मंदिर के पास हुई, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
झाझा । निज संवाददाता झाझा में स्त्रिरय चोरों,विशेषकर बाइक चोर विगत माहों के दौरान कई ग्रामीणों की बाइकें उड़ाने में कामयाब रहे हैं,किंतु इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। और...एक ग्रामीण की उड़ाकर रफू चक्कर होते आरोपित को खुद पीड़ित ने ही बाइक समेत रंगे हाथों दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार की दोपहर का उक्त मामला झाझा नगर स्थित गणेशी मंदिर के समीप का है। देखने वाली बात यह कि सावन की सोमवारी होने के कारण पूरा मंदिर परिसर सोमवार को पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा था। पुलिस ने बरमसिया के नैय्या टोला निवासी आरोपित राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया बताया है।
इस क्त्रम में झाझा के पैरगाहा के फट्टा गांव के मुकेश रविदास द्वारा थाना में दिए आवेदन के अनुसार वह अपनी नई बाइक को मंदिर के पास लगाकर बगल में ही लगी चापाकल पर पानी पीने गया था और कुछ घड़ी बाद जब बाइक लगाई जगह पर पहुंचा तो बाइक गायब मिली थी। बताया कि अपने जीजा आदि के साथ जब तत्काल ही खोजबीन में लगा तो कुछ ही दूर पर उक्त आरोपित उसकी बाइक को लेकर जाते दिखा जिसे फिर सबके सहयोग से दबोच लिया था। बाद में सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और बाइक एवं आरोपित दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें