हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बाइक, तीन जख्मी

हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बाइक, तीन जख्मी
नवाबगंज में अजगैन थाना क्षेत्र के लखनऊ-कानपुर हाईवे पर बिचपरी गांव के पास एक ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
नवाबगंज। अजगैन थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित बिचपरी गांव के पास खड़े ट्रक में पीछे से बाइक सवार भिड़ गए। हादसे में बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन से जख्मी युवकों को सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरने एक युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। गंगाघाट थाना के भवानीखेड़ा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय अरुण पुत्र मथुरा मंगलवार दोपहर विजय पुत्र महादेव और अर्जुन पुत्र रिंकू के साथ एक बाइक से अयोध्या से घर वापस आ रहे थे। अजगैन थाना क्षेत्र के बिचपरी गांव के सामने लखनऊ कानपुर हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गए।
हादसे में बाइक सवार अरुण घायल हो गया। वही विजय व अर्जुन मामूली चोटिल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन से घायलों को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद अरुण को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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