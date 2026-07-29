ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

बिजनौर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। कुल 18 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बिजनौर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कांवड़ यात्रा की निगरानी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए की जाएगी। यात्रा मार्ग पर ड्रोन कैमरों के साथ-साथ हजारों सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सभी कैमरों की निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

सुरक्षा समाधान पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में ऑपरेशन दृष्टि अभियान के तहत पहले ही करीब 18 हजार सीसीटीवी कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग छह हजार कैमरे कांवड़ यात्रा मार्ग और उससे जुड़े प्रमुख स्थानों पर सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे। इन कैमरों की मदद से यात्रा मार्ग, प्रमुख चौराहों, शिवालयों औरsens संवेदनशील स्थलों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

ड्रोन और तकनीक का उपयोग इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। ड्रोन से मिलने वाली लाइव तस्वीरों के आधार पर कंट्रोल रूम से पुलिस अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर तैनात पुलिस बल को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे।

पुलिस तैनाती कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी एवं अन्य सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू रहेगी, जबकि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।

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कोट--

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से कांवडियों की सुरक्षा की जाएगी। आधुनिक तकनीक, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और सतत निगरानी के माध्यम से कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

-डा. केजी सिंह एएसपी सिटी