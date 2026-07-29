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आत्महत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बिजनौर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले संजय दुबे को गिरफ्तार किया। विजय कुमार यादव ने 10 फरवरी को आत्महत्या की थी। पत्नी सीमा यादव ने शिकायत की थी कि संजय दुबे और अन्य ने उन पर मानसिक दबाव बनाया और चार लाख रुपये हड़प लिए। मामले में आगे की जांच जारी है।

आत्महत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

सरोजनीनगर। बिजनौर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में साढ़े चार माह से फरार संजय दुबे को मंगलवार रात औरंगाबाद अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से प्रयागराज के कर्नलगंज थाना अंतर्गत रामचंद्रपुरम सलोरी का रहने वाला है। गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। बिजनौर के न्यू गुड़ौरा, सेक्टर-ओ, मानसरोवर योजना निवासी विजय कुमार यादव ने 10 फरवरी की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी सीमा यादव ने 11 मार्च को बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पति के मोबाइल में मिले वीडियो और व्हाट्सऐप चैट से पता चला कि दुर्गेश सिंह, संजय दुबे और एसबीआई लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत अमित सक्सेना ने माल देने के नाम पर विजय से चार लाख रुपये लिए थे।

न माल दिया गया और न पैसे वापस किए। आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और रुपये न मिलने से परेशान होकर विजय ने आत्महत्या कर ली।

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