वीडियो वायरल: कांवड़ियों से संवाद के बाद सीओ धामपुर ने पढ़ा श्लोक
बिजनौर में कांवड़ यात्रा के दौरान सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कांवड़ियों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित किया और पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में श्लोक भी उच्चारित किया। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है।
बिजनौर। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से संवाद करते सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सीओ काशीपुर फोरलेन हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थे को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में श्लोक का उच्चारण किया जो वायरल हो रहा है। वीडियो में सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की मदद के लिए बिजनौर पुलिस हर दो किलोमीटर पर तैनात है।
इसके बाद सीओ ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए ‘नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नम: शिवाय’ का उच्चारण किया। श्लोक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब देख और साझा कर रहे हैं। सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत कांवड़ियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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