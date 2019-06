कलेक्टर का फरमान: ऑफिस टाइम में जींस, टी-शर्ट पहनकर न आएं सरकारी कर्मचारी, नहीं तो...

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहनावे को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है। बीजापुर जिले के प्रशासन अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी अब ऑफिस अवधि में टी-शर्ट, जींस और ब्राइट रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। जिला कलेक्टर केडी कुंजम ने इन कपड़ों पर पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों को शालीन वस्त्र धारण कर ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने जिला प्रशासन का वह आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के पत्र में यह लिखा गया है- प्राय: देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी अथवा कर्मचारी ऑफिस अवधि में सामान्य वेश-भूषा के स्थान पर टी-शर्ट, जींस और भड़कीले रंग वाले वस्त्र धारण कर कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। नियमानुसार, शासकीय कर्मचारियों को ऐसे वस्त्र धारण कर कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए, जिससे उनकी शालीनता दृष्टिगोचर हो।

Chhattisgarh: Collector of Bijapur district KD Kunjam has issued an order barring government employees from wearing T-shirts, jeans & bright-coloured clothes to office. The order says, "As per rules, government employees should wear decent clothes to office." pic.twitter.com/e529TkrX61