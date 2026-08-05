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बिहारी महतो बने जेएलकेएम के महासचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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केदला निवासी बिहारी कुमार महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है और वे पार्टी की विचारधारा का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी।

बिहारी महतो बने जेएलकेएम के महासचिव

केदला, निज प्रतिनिधि। केदला निवासी मांडू विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के पूर्व प्रत्याशी बिहारी कुमार महतो को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने महासचिव मनोनित किया है। अपने मनोनयन पर बिहारी महतो ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए हर्ष एवं गर्व का पल है। केंद्रीय अध्यक्ष ने मेरे उपर जिस विश्वास और भरोसाा के साथ पार्टी के महासचिव बनाया है। उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। झारखंड प्रदेश के कोने कोने तक पार्टी की विचारधारा, संगठन का विस्तार और इसको मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करुंगा।बिहारी महतो को महासचिव बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक साधारण ग्रामीण किसान परिवार के लड़के को पार्टी का महासचिव बना कर यह साबित कर दिया है कि संगठन में बेहतर काम करने वाले को उचित मान, सम्मान और पद मिलेगा।

बधाई देने वालों में नरेश महतो, अनिल महतो, सतेंद्र महतो, जलेश्वर महतो, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, हिरो महतो, नरेश भुंइया, रोहित कुमार, नरेश रजवार, जेके कुमार, अर्जुन करमाली, सुरेंद्र कुमार, रितेश साहु सहित अन्य लोग शामिल हैं।

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