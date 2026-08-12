सड़क सुरक्षा का मिला प्रशिक्षण

सड़क सुरक्षा का मिला प्रशिक्षण
दरभंगा में लनामिवि में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चल रहे युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण के चौथे दिन सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्वयंसेवकों को हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ के हवलदार कृष्ण नंदन सिंह ने प्रशिक्षण का नेतृत्व किया।
दरभंगा। लनामिवि में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के सौजन्य से चल रहे युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण के चौथे दिन मंगलवार को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों को हड्डी टूटने पर स्थानीय संसाधनों से प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का नेतृत्व एसडीआरएफ, पटना के हवलदार कृष्ण नंदन सिंह ने किया। मौके पर डॉ. आरएन चौरसिया, डॉ. शबनम कुमारी सहित स्वयंसेवक उपस्थित रहे। पीजी राजनीति विज्ञान विभाग में व्याख्यान आजदरभंगा। लनामिवि के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग में बुधवार को विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं सामाजिक विज्ञान एवं विधि संकाय के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. जितेंद्र नारायण का जेन-जी एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विषय पर विशेष व्याख्यान होगा।
विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि जेन-जी आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे समय में जेन-जी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंधों को समझना बेहद आवश्यक है।
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