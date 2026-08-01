पितृपक्ष मेला को लेकर डीएम को नौ सूत्रीय सुझाव सौंपे
बिहार बुनकर संघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पटवा ने डीएम शशांक शुभंकर से मुलाकात कर पितृपक्ष मेला 2026 को बेहतर बनाने के लिए 9 सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें CCTV, जियो फेंसिंग, प्लास्टिक प्रतिबंध, शौचालय सुविधा, और स्थानीय बुनकरों के लिए स्टॉल सहित अन्य सुझाव शामिल हैं। डीएम ने इसे गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया।
बिहार बुनकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पटवा ने शनिवार को डीएम शशांक शुभंकर से मुलाकात कर पितृपक्ष मेला महासंगम 2026 को सुगम, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए नौ सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपा। उन्होंने विष्णुपद मंदिर, फल्गु घाट, सीताकुंड व अक्षयवट क्षेत्र में सीसीटीवी, जियो फेंसिंग, प्लास्टिक प्रतिबंध, छाया शेड, शौचालय व्यवस्था, स्थानीय बुनकरों को स्टॉल और व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। डीएम ने प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। (गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)
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