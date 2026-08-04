सरप्लस से सरकारी स्कूलों की उर्दू यूनिट होगी खत्म : जहांगीर
बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूर कादरी ने सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त करने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे उर्दू भाषा और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उर्दू शिक्षकों के पदों को वापस लिया जाए।
बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की नवादा जिला इकाई के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूर कादरी ने सरकारी विद्यालयों में सरप्लस के नाम पर उर्दू शिक्षकों के पद (उर्दू यूनिट) समाप्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे उर्दू भाषा तथा संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात बताया है।
चिंता की वजह
प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में सरप्लस की आड़ लेकर उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। इससे हजारों विद्यार्थियों का अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित होगा।
संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल शिक्षा के हितों के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय संविधान की भावना तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के भी प्रतिकूल है। महजूर कादरी ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षा का भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा और नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से वंचित हो जाएगी।
सरकार से मांग
उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि सरप्लस के नाम पर उर्दू इकाइयों को समाप्त करने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वहां उर्दू शिक्षकों की सेवाएं यथावत रखी जाएं तथा रिक्त उर्दू पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। (नवादा से राजेश मंझवेकर)
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