Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरप्लस से सरकारी स्कूलों की उर्दू यूनिट होगी खत्म : जहांगीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
Follow us on Google News
share

बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूर कादरी ने सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त करने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे उर्दू भाषा और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उर्दू शिक्षकों के पदों को वापस लिया जाए।

सरप्लस से सरकारी स्कूलों की उर्दू यूनिट होगी खत्म : जहांगीर

बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की नवादा जिला इकाई के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूर कादरी ने सरकारी विद्यालयों में सरप्लस के नाम पर उर्दू शिक्षकों के पद (उर्दू यूनिट) समाप्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे उर्दू भाषा तथा संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात बताया है।

चिंता की वजह

प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में सरप्लस की आड़ लेकर उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। इससे हजारों विद्यार्थियों का अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित होगा।

संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन

उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल शिक्षा के हितों के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय संविधान की भावना तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के भी प्रतिकूल है। महजूर कादरी ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षा का भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा और नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से वंचित हो जाएगी।

सरकार से मांग

उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि सरप्लस के नाम पर उर्दू इकाइयों को समाप्त करने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वहां उर्दू शिक्षकों की सेवाएं यथावत रखी जाएं तथा रिक्त उर्दू पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। (नवादा से राजेश मंझवेकर)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूर कादरी किस संस्था के अध्यक्ष हैं?
वे बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की नवादा जिला इकाई के अध्यक्ष हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Urdu Nawada Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।