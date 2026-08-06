बिहार के सरकार ने राजगीर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। यहां खिलाड़ियों को शारीरिक स्वास्थ्य, चोटों की रोकथाम, पोषण, और प्रदर्शन में सुधार के लिए वैज्ञानिक तरीके से मदद मिलेगी। यह सेंटर बिहार को खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में सहायक होगा।

स्पोर्ट्स साइंस सेंटर : खिलाड़ियों को शारीरिक जांच के बाद मिलेगी उचित सलाह व सुविधा खामियों को दूर कर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने की दी जाएगीं सभी सुविधाएं फिटनेस, चोट की रोकथाम, पोषण और प्रदर्शन विश्लेषण की आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में होंगी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हर खिलाड़ी के लिए तैयार होगी अलग-अलग प्रशिक्षण योजना

खेल अकादमी : राजगीर की खेल अकादमी। राजगीर, कार्यालय संवाददाता। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को बिहार के खेल जगत को बड़ा तोहफा दिया है। राजगीर खेल अकादमी परिसर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (खेल विज्ञान केन्द्र) का निर्माण किया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से उनकी शारीरिक क्षमता का आकलन, चोट से बचाव, शीघ्र पुनर्वास, पोषण संबंधी सलाह और प्रदर्शन सुधार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। अब तक ऐसी सुविधाओं के लिए खिलाड़ियों को बेंगलुरु, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्देश्य खिलाड़ियों को केवल अभ्यास तक सीमित रखना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से उनके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यहां तैनात होने वाले विशेषज्ञ खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता, मांसपेशियों की मजबूती, लचीलापन, गति और सहनशक्ति का वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण योजना तैयार की जाएगी। चोटों का समय पर उपचार :

चोटों का समय पर उपचार : राजगीर खेल अकादमी के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने बताया कि आधुनिक खेलों में केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती है। बेहतर प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, संतुलित पोषण, मानसिक मजबूती और चोटों का समय पर उपचार भी उतनी ही जरूरी है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर सफल खिलाड़ी स्पोर्ट्स साइंस की मदद से अपनी क्षमता में लगातार सुधार करते हैं। सुविधाएं बढ़ेंगी :

सुविधाएं बढ़ेंगी : केंद्र में स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और रिकवरी से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों की दौड़ने की तकनीक, शरीर की गति और संतुलन का विश्लेषण कर उनकी तकनीकी कमियों को दूर किया जाएगा। इससे प्रदर्शन में सुधार के साथ चोट लगने की संभावना भी कम होगी। मिलेगी उचित सलाह :

मिलेगी उचित सलाह : खिलाड़ियों को खेल के अनुरूप संतुलित आहार की सलाह भी दी जाएगी। पोषण विशेषज्ञ प्रत्येक खिलाड़ी की उम्र, वजन, खेल और प्रशिक्षण की तीव्रता के अनुसार डाइट प्लान तैयार करेंगे। इसके साथ ही, मानसिक दबाव, प्रतियोगिता के तनाव और एकाग्रता बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। कम समय में होगी वापसी :

कम समय में होगी वापसी : चोटिल खिलाड़ियों के लिए सेंटर में आधुनिक पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) की व्यवस्था होगी। पहले जहां चोट लगने के बाद खिलाड़ियों को महीनों तक प्रशिक्षण से दूर रहना पड़ता था, वहीं वैज्ञानिक उपचार और फिजियोथेरेपी के माध्यम से वे अपेक्षाकृत कम समय में मैदान पर वापसी कर सकेंगे। इससे खिलाड़ियों का करियर सुरक्षित होगा और प्रतिभाओं का नुकसान कम होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस :

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस : राजगीर खेल अकादमी पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना के कारण पहचान बना चुकी है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के जुड़ने से यह परिसर केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि समग्र खेल उत्कृष्टता (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित होगा। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ी भी यहां प्रशिक्षण और वैज्ञानिक परीक्षण के लिए आ सकेंगे। खेल संस्कृति को नई दिशा :

खेल संस्कृति को नई दिशा : प्राचार्य का मानना है कि इस परियोजना से बिहार में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय युवाओं को खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, खेल चिकित्सा और प्रदर्शन विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में रोजगार एवं शोध के अवसर भी मिलेंगे। खेल आयोजनों और प्रशिक्षण शिविरों की संख्या बढ़ने से राजगीर में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे होटल, परिवहन, खानपान और अन्य स्थानीय व्यवसायों को लाभ पहुंचेगा। दूसरे राज्यों पर निर्भरता होगी खत्म :

दूसरे राज्यों पर निर्भरता होगी खत्म : राज्य सरकार की यह पहल बिहार को खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। खिलाड़ियों को अब विश्वस्तरीय सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यदि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर निर्धारित समय पर तैयार हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में बिहार से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारी बोले :

अधिकारी बोले : खेल अकादमी में पहले से ही स्पोर्ट्स लैब स्थापित हैं। लेकिन, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना से यह लैब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगी। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफल होने की क्षमता वाले खिलाड़ियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। मिथिलेश कुमार, प्राचार्य, खेल अकादमी, राजगीर