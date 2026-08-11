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लनामिवि में वज्रपात से बचाव का दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा स्थित लनामिवि में एनएसएस के अंतर्गत चल रहे युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण में वज्रपात के असर और उससे बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान युवा शक्ति और राष्ट्र-निर्माण पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। साथ ही, स्नातकोत्तर पहले सेमेस्टर के लिए द्वितीय चयन सूची जारी की गई है जिसमें छात्र प्रमाणपत्रों का सत्यापन करा सकते हैं।

लनामिवि में वज्रपात से बचाव का दिया प्रशिक्षण

दरभंगा। लनामिवि में एनएसएस कोषांग के तत्वावधान में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के सौजन्य से चल रहे युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण के तीसरे दिन स्वयंसेवकों को वज्रपात के कारण, प्रभाव और बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान युवा शक्ति और राष्ट्र-निर्माण विषय पर व्याख्यान भी आयोजित हुआ। मौके पर विवि के कई शिक्षक एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। नामांकन आज सेदरभंगा। लनामिवि में समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2026-28) में नामांकन के लिए द्वितीय चयन सूची जारी कर दी गई है। द्वितीय चयन सूची में शामिल छात्र-छात्राएं आवंटित स्नातकोत्तर विभाग या कॉलेज में 11 से 13 अगस्त तक अपने प्रमाणपत्रों का सत्यापन करा नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

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