प्रस्तावित विवि संशोधन विधेयक के विरोध में वकूटा का धरना-प्रदर्शन

18 अंगीभूत महाविद्यालयों के लगभग 250 शिक्षक हुए शामिल, बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के विरोध में गुरुवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (वकूटा) के आह्वान पर...

18 अंगीभूत महाविद्यालयों के लगभग 250 शिक्षक हुए शामिल आरा, निज प्रतिनिधि। बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के विरोध में गुरुवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (वकूटा) के आह्वान पर विश्वविद्यालय के सभी 18 अंगीभूत महाविद्यालयों के लगभग 250 शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए एक स्वर में प्रस्तावित विधेयक का पुरजोर विरोध किया। शिक्षकों ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा आघात बताया।

धरना सभा का आयोजन धरना सभा की शुरुआत शिक्षकों के एकत्रीकरण और नारेबाजी के साथ हुई। पूरे परिसर में शिक्षक एकजुटता, विश्वविद्यालय स्वायत्तता की रक्षा और उच्च शिक्षा के हित में संघर्ष के संकल्प के नारों से वातावरण गूंज उठा। सभा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (वकूटा) के महासचिव डॉ. शशि भूषण राय सहित विभिन्न महाविद्यालयों से आए शिक्षकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीबीसीएस, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी -2020) को लागू करने की दिशा में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा हैं, ऐसे समय में प्रस्तावित संशोधन विधेयक उच्च शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने वाला कदम है। कहा कि इस प्रकार के विधेयक से विश्वविद्यालयों की निर्णय-क्षमता प्रभावित होगी और शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रस्तावित विधेयक का प्रतिकूल प्रभाव शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है।

सरकार से मांग सरकार से तत्काल प्रस्तावित विधेयक वापस लेने की मांग सभा में उपस्थित शिक्षकों ने सरकार से मांग किया कि प्रस्तावित विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए अथवा इसे लागू करने से पूर्व राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। अंत में वकूटा ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार शिक्षकों की न्यायोचित चिंताओं की अनदेखी करती है, तो संगठन लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए बाध्य होगा। धरना-प्रदर्शन में विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने शिक्षकों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

संयुक्त मोर्चा का गठन धरना के दौरान हुई सभा, पारित हुआ प्रस्ताव सभा के दौरान सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित विधेयक के विरोध में आंदोलन को अधिक प्रभावी और संगठित बनाने के लिए वकूटा, वकुस्टा और अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा गठित किया जाएगा। संयुक्त मोर्चे के माध्यम से चरणबद्ध, लोकतांत्रिक और व्यापक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ताकि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और उच्च शिक्षा के हितों की रक्षा की जा सके। धरना-सभा को उस समय और अधिक बल मिला जब बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, जिला कैमूर तथा इकाई संघ, सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। महासंघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने शिक्षकों के संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्वायत्तता पर किसी भी प्रकार का आघात स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने शिक्षक-कर्मचारी एकता पर बल देते हुए आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। शिक्षक संघ के महासचिव डॉ शशि भूषण राय ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार शिक्षकों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी करती है, तो संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक स्वरूप दिया जाएगा।

मार्च का आयोजन शिक्षकों ने निकाला मार्च धरना-प्रदर्शन के समापन पर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय परिसर से एकजुट मार्च निकाला। यह मार्च नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ, पुनः धरना स्थल पर पहुंचा, जहां शांतिपूर्ण ढंग से धरना समाप्त किया गया। मार्च के दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता की रक्षा, प्रस्तावित विधेयक की वापसी और उच्च शिक्षा बचाओ जैसे नारों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया।

भभुआ कॉलेज की भागीदारी भभुआ कॉलेज से भी शिक्षकों ने लिया भाग सभा में सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय भभुआ से डॉ. अजीत कुमार राय के नेतृत्व में आए 11 सदस्यीय शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय भागीदारी की। डॉ. अजीत कुमार राय ने अपने विस्तृत वक्तव्य में कहा कि विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध और शैक्षणिक स्वतंत्रता का केंद्र है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर किया गया तो इसका सीधा असर पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा व्यवस्था, शोध कार्य और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ेगा। कहा कि प्रस्तावित विधेयक से विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक संरचना प्रभावित होगी और इससे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डॉ. वंशीधर उपाध्याय ने अपने वक्तव्य में कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता किसी भी उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालयों को बाहरी हस्तक्षेप के अधीन कर दिया गया तो शैक्षणिक निर्णयों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी।