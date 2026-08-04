Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रस्तावित विवि अधिनियम का विरोध करेंगे शिक्षक-कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी विरोध करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। पांच से आठ अगस्त को काला बिल्ला पहनकर विरोध और 10 अगस्त को कुलपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित करता है।

प्रस्तावित विवि अधिनियम का विरोध करेंगे शिक्षक-कर्मी

दरभंगा। बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक रूप से विरोध करेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एलएनमुटा) के अध्यक्ष डॉ. शशि भूषण कुमार एवं महासचिव डॉ. नीलेश कुमार ने बताया कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की स्वायत्तता तथा अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सरकार द्वारा अपने अधीन करने का प्रयास है, जिसका विरोध किया जाएगा। संघर्ष मोर्चा के प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार पांच से आठ अगस्त तक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

ये भी पढ़ें:कर्मियों ने समझौता पत्र को बताया निराधार

10 अगस्त को सभी शिक्षक सामूहिक सीएल लेकर विवि मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे एवं कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे। 11 से 25 अगस्त तक शिक्षक अपने-अपने कार्य स्थल पर प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 01:30 बजे से 02:00 बजे तक नारेबाजी कर विरोध जताएंगे। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रस्तावित विधेयक पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस संबंध में एलएनमुटा की ओर से कुलपति को आंदोलन की रूपरेखा से अवगत करा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शिक्षकों ने भरी हुंकार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Darbhanga News University अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।