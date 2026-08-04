प्रस्तावित विवि अधिनियम का विरोध करेंगे शिक्षक-कर्मी
बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी विरोध करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। पांच से आठ अगस्त को काला बिल्ला पहनकर विरोध और 10 अगस्त को कुलपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित करता है।
दरभंगा। बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक रूप से विरोध करेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एलएनमुटा) के अध्यक्ष डॉ. शशि भूषण कुमार एवं महासचिव डॉ. नीलेश कुमार ने बताया कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की स्वायत्तता तथा अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सरकार द्वारा अपने अधीन करने का प्रयास है, जिसका विरोध किया जाएगा। संघर्ष मोर्चा के प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार पांच से आठ अगस्त तक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।
10 अगस्त को सभी शिक्षक सामूहिक सीएल लेकर विवि मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे एवं कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे। 11 से 25 अगस्त तक शिक्षक अपने-अपने कार्य स्थल पर प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 01:30 बजे से 02:00 बजे तक नारेबाजी कर विरोध जताएंगे। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रस्तावित विधेयक पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस संबंध में एलएनमुटा की ओर से कुलपति को आंदोलन की रूपरेखा से अवगत करा दिया गया है।
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