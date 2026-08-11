आज से जिले के 9 केंद्रों पर होगी स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा
बेतिया, बेतिया कार्यालय बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आज से
बेतिया, बेतिया कार्यालय बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आज से जिले के 9 परीक्षा केदो पर शुरू हो जाएगी। सोमवार को सभी केदो पर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉलेज प्रशासन ने तैयारी की। सभी 9 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए चेकिंग के लिए टीमों का गठन किया गया है। जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के साथ ही छात्रों का अलग और छात्राओं की अलग से चेकिंग करेंगे।
एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवल किशोर बैठा ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम रूप में है। सोमवार को प्रदर्शन के बावजूद छात्र-छात्राओं को परीक्षा संबंधी कोई दिक्कत नहीं हो इसे देखते हुए एडमिट कार्ड दिया गया है। वही राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार ने कहा कि सभी अध्यापकों और कर्मियों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा हॉल में विश्वविद्यालय के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।प्रशासन ने परीक्षार्थियों को भी समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले अपने-अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ताकि प्रवेश द्वार पर आवश्यक कागजात और पहचान पत्र की जांच सुगमता से की जा सके। इसके अलावा, छात्रों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र (जैसे कॉलेज आईडी या आधार कार्ड) अनिवार्य रूप से साथ लाने को कहा गया है। इसके बिना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें