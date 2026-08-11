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संस्कृत विश्वविद्यालय :सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने दरभंगा विश्वविद्यालय में सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कुलपति से अपनी मांगों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का विरोध कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को नुकसान पहुँचा सकता है।

संस्कृत विश्वविद्यालय :सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारी

राजीव रंजन झा,दरभंगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अह्वान पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को विश्वविद्यालय के सभी कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे और मांगों के समर्थन में रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कुलपति से अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से सभी मांगों को कुलाधिपति एवं राज्य सरकार को प्रेषित करें। कर्मचारी संघ के सचिव अभिमन्यु कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का आकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सरकार अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं।

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यह स्वायत्तता पर प्रहार होगा। सरकार के इस कदम के विरूद्ध गठित संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा घोषित चरणबद्ध आंदोलन का समर्थन करते हैं।सचिव ने बताया कि पांच से आठ अगस्त तक विरोध में काला बिल्ला लगाकर कर्मचारियों ने कार्यों का सम्पादन किया है। अगली कड़ी में 11 से 25 अगस्त तक सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 01:30 बजे से दो बजे के बीच कार्यों का बहिष्कार करेंगे और सरकार के इस कुत्सित प्रयास के विरुद्ध नारेबाजी करेंगें। प्रदर्शन में संघ के अध्यक्ष रघुनन्दन लाल कर्ण, सुशील कुमार झा, सुजीत कुमार पासवान, प्रीता झा, लक्ष्मी साह, डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्र, राजामणि मंडल, राजेश कुमार झा, रंजीत कुमार ठाकुर, रामप्रकाश राम, किशोर पूर्वे, रविनेश कुमार ठाकुर, शिवशंकर झा, ऋषि कुमार झा, बिनोद ठाकुर, स्मृति कुमारी समेत अन्य कर्मियों ने भाग लिया।

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