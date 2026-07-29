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पांच से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे विवि कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार राज्य विवि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फुटाब महासचिव प्रो. संजय कुमार सिंह के आह्वान पर एक बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय स्वायतत्ता समापि अधिनियम 2026 के विरोध में सहमति बनी। कर्मी काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करेंगे।

पांच से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे विवि कर्मी

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार राज्य विवि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि फुटाब महासचिव प्रो. संजय कुमार सिंह के आह्वान पर राज्य के सभी शिक्षक-शिक्षकेतर, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ (प्रादेशिक) की बैठक हुई। बैठक में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक विश्वविद्यालय स्वायतत्ता समापि अधिनियम 2026 के विरोध की सहमति बनी। इसके तहत पांच से आठ अगस्त तक विवि में कर्मी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 10 अगस्त को प्रदर्शन और 11 को दोपहर डेढ़ से दो बजे तक नारेबाजी करेंगे।

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