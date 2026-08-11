बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से विश्वविद्यालय परेशान

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से पूर्णिया विश्वविद्यालय भी परेशान है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में कार्यरत ऐसे सहायक प्राध्यापक, जिन्हें नियुक्ति के समय अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर लाभ प्रदान किया गया है तथा जिनके अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन अभी लंबित है, उनका मासिक वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के ऐसे कुल 32 सहायक प्राध्यापकों की मासिक वेतन उनके अनुभव प्रमाण-पत्र को लेकर रोक लगायी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और पूर्णिया विश्वविद्यालय भी परेशान हैं।