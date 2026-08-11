बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से विश्वविद्यालय परेशान
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से पूर्णिया विश्वविद्यालय भी परेशा
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से पूर्णिया विश्वविद्यालय भी परेशान है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में कार्यरत ऐसे सहायक प्राध्यापक, जिन्हें नियुक्ति के समय अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर लाभ प्रदान किया गया है तथा जिनके अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन अभी लंबित है, उनका मासिक वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के ऐसे कुल 32 सहायक प्राध्यापकों की मासिक वेतन उनके अनुभव प्रमाण-पत्र को लेकर रोक लगायी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की लापरवाही से बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और पूर्णिया विश्वविद्यालय भी परेशान हैं।
पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सभी का अनुभव प्रमाण पत्र जांच करवा लेनी चाहिए उसके बाद ही अनुभव प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर चिट्ठी जारी करना चाहिए लेकिन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा अवैध प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच किए बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बिना सत्यापन करवाएं ही अंक दे दिया गया। बिना नियुक्ति पत्र और वेतन रिकॉर्ड के दिया गया कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र अवैध है। यदि किसी अन्य मामले में कुलसचिव ने ऐसा किया है या आयोग ने उस पर अंक दिए हैं, तो वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें