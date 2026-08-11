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एनपीएस को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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बीएनएमयू, मधेपुरा के सीनेटर डॉ. सुधांशु शेखर ने पुरानी पेंशन योजना छिनने के बाद शिक्षकों की वित्तीय सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की और कुलसचिव को पत्र लिखकर एनपीएस कटौतियों को तुरंत जमा करने की मांग की।

एनपीएस को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग

मधेपुरा निज संवाददाता बीएनएमयू, मधेपुरा के सीनेटर डॉ. सुधांशु शेखर ने कहा है कि पेंशन सीधे तौर पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को छीनकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों से को एक बड़ा झटका दिया है और इसके एवज मे नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर एक सांत्वना देने का प्रयास किया गया है। लेकिन दुख की बात है कि इसे भी बीएनएमयू, मधेपुरा में एनपीएस को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस के अंतर्गत कटौतियों का लगातार जमा न होना प्रभावित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बीच गंभीर वित्तीय चिंता और उनके अंदर अपने भविष्य के प्रति असुरक्षा का भाव पैदा करता है।

इसलिए संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों एनपीएस खातों में नियमित रूप से एनपीएस कटौती की राशि जमा किया जाना आवश्यक है। सीनेटर ने बताया कि बीएनएमयू में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त शिक्षकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) के एनपीएस खातों में एनपीएस कटौती की राशि जमा नहीं हो पा रही है। इससे दर्जनों शिक्षकों में वित्तीय असुरक्षा एवं अपने भविष्य की चिंता फैल रही है। उन्होंने कुलसचिव को पत्र लिखकर बीएसयूएससी की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त सभी शिक्षकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) के वेतन से की गई सभी एनपीएस कटौतियां, सभी लागू लाभों के साथ उनके संबंधित एनपीएस खातों में अविलंब जमा कराने हेतु समुचित कदम उठाया जाए।

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