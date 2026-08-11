एनपीएस को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग

मधेपुरा निज संवाददाता बीएनएमयू, मधेपुरा के सीनेटर डॉ. सुधांशु शेखर ने कहा है कि पेंशन सीधे तौर पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को छीनकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों से को एक बड़ा झटका दिया है और इसके एवज मे नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर एक सांत्वना देने का प्रयास किया गया है। लेकिन दुख की बात है कि इसे भी बीएनएमयू, मधेपुरा में एनपीएस को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस के अंतर्गत कटौतियों का लगातार जमा न होना प्रभावित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बीच गंभीर वित्तीय चिंता और उनके अंदर अपने भविष्य के प्रति असुरक्षा का भाव पैदा करता है।