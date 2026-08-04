कर्मियों ने समझौता पत्र को बताया निराधार

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के आह्वान पर 27 जुलाई से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होने के निर्णय से सीएम साइंस कॉलेज कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारियों ने समझौते को निराधार बताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया।

राजीव रंजन झा,दरभंगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के आह्वान पर 27 जुलाई से आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त किए जाने से आहत सीएम साइंस कॉलेज इकाई के कर्मचारियों ने असंतोष जताया है। विवि प्रशासन के साथ हुए समझौते की समीक्षा के लिए सोमवार को कॉलेज में कर्मचारी संघ इकाई की आम सभा की बैठक आयोजित कर संघ के के निर्णय पर रोष व्यक्त किया गया। इकाई संघ के संरक्षक पवन कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों ने 27 जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में हुए समझौते पर अपना विचार रखते हुए समझौता पत्र को पूरी तरह से निराधार बताया। सदस्यों ने प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा एवं अध्यक्ष अशोक कुंवर पर स्वयं के हित में हड़ताल को आनन-फानन में समाप्त किए जाने का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया।

कर्मचारियों के आरोप कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रक्षेत्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष वृहद परिषद में लिए गए निर्णयों की अवहेलना करते हुए इसका अनुपालन करने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। नाटकीय ढंग से हड़ताल समाप्त करने की घोषणा से कर्मचारी अपने आप को असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि प्रक्षेत्रीय संघ द्वारा कर्मचारियों की मांगों से संबंधित जितने भी पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उपस्थापित किया गया, उस पर किसी भी तरह की कोई ठोस सहमति नहीं बनाई जा सकी।

आगे की रणनीति बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी जो भी कार्यक्रम प्रक्षेत्र स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, उसका सीएम साइंस कॉलेज इकाई सामूहिक बहिष्कार करेगी, जिसकी सूचना महासंघ को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि महासंघ द्वारा प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम में कॉलेज इकाई के सभी कर्मचारी भाग लेंगे।

विरोध प्रदर्शन निर्णय लिया गया कि महासंघ के आह्वान पर बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन में कॉलेज इकाई के सभी कर्मचारी भाग लेंगे। इसके तहत पांच से आठ अगस्त तक महाविद्यालय के सभी कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर कार्य स्थल पर इस विधेयक के प्रति विरोध दर्ज करेंगे। 10 अगस्त को आहूत सामूहिक अवकाश में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

बैठक के मुख्य सदस्य बैठक में कॉलेज इकाई के अध्यक्ष राधेश्याम झा, सचिव अनुपम कुमार झा, उपाध्यक्ष अशोक कुमार झा एवं गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव राजेश कुमार सिंह, डॉ. रोहित कुमार झा, कोषाध्यक्ष रामशंकर भंडारी, कार्यालय सचिव कुमार राजर्षि, कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र राम, जरीना खातून एवं चंद्रकांत चौधरी, आदित्य नाथ झा, प्रवीण कुमार झा, जितेंद्र कुमार महतो, अनुपम शेखर सिंह, रविंद्र कुमार यादव, रमेश कुमार कामती, सरोज कुमार चौधरी, विकास कुमार, आकाश कुमार वर्मा, जय नारायण यादव, रामनारायण साह, मिसरी साह, संतोष कुमार, जयकांत कामती, अनुराधा कुमारी, ज्योति देवी,युगेश्वर महतो, सिंदु कुमारी अभिषेक कुमार, चेतकर झा आदि शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हुए।