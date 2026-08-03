पैट में गलत कॉपी जांच की शिकायत, नामांकन से चूके
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। छात्रों ने रिजल्ट में नंबर न जोड़ने और नामांकन में कठिनाइयों का आरोप लगाया है। परीक्षा विभाग ने मामले को नजरअंदाज कर दिया है। छात्रों की परेशानियों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में रिजल्ट की गड़बड़ी का मामला सोमवार को छात्र संवाद में पहुंचा। हिन्दी के छात्र नीतेश तिवारी ने कहा कि उन्हें पैट की लिखित परीक्षा में 46 नंबर दिये गए। जब उन्होंने आरटीआई से कॉपी निकाली तो पांच नंबर रिजल्ट में नहीं जोड़े गये थे। इसके बाद उन्होंने परीक्षा विभाग में आवेदन किया। अब उन्हें बताया जा रहा है कि फाइल वीसी के पास है।
छात्रों की समस्याएँ
वीसी से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। छात्र संवाद में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि यह उनके यहां का मामला नहीं है। छात्र ने कहा कि रिजल्ट सुधार नहीं होने से उनका नामांकन नहीं हुआ और अब पीएचडी का कोर्स वर्क भी शुरू हो गया है।
अन्य छात्रों की स्थिति
छात्र संवाद में आये एमएस कॉलेज मोतिहारी के मितेश कुमार ने भी कहा कि उन्हें रिजल्ट में फेल कर दिया गया था, जबकि कॉपी में वह पास हैं। कई महीनों से वह इसके लिए विवि के चक्कर काट रहे हैं। एक छात्रा ने बताया कि वह पिछले हफ्ते भी छात्र संवाद में आयी थी। अगले हफ्ते तक काम हो जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं सुधरा। रमाशंकर ने कहा कि प्रैक्टिकल का अंक उसके रिजल्ट में नहीं जुड़ा है।
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