विवि ने रसियन में दाखिले के लिए खुला पोर्टल
मुजफ्फरपुर के बीआरएबीयू में रसियन विषय में दाखिला लेने के लिए पोर्टल खोला गया है, जो 12 अगस्त तक खुला रहेगा। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। आवेदन आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और पार्ट टाइम कोर्स करने की भी सुविधा है।
मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू में रसियन विषय में दाखिला लेने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इसकी जानकारी विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा। बीआरएबीयू में रसियन विषय के तीन कोर्स चलते हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स शामिल है। यह पोर्टल सत्र 2026-27 के लिए खोला गया है। 12 अगस्त तक आवेदन आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रसियन में पार्ट टाइम कोर्स करने की भी सुविधा है।
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